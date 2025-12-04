Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juve, un ko dietro l'altro: rottura del menisco per Gatti. Lui e Vlahovic si operano: "See you soon"

Juve, un ko dietro l'altro: rottura del menisco per Gatti. Lui e Vlahovic si operano: "See you soon"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
Ivan Cardia

 Una brutta notizia tira l’altra. Dopo aver incassato l’infortunio di Dusan Vlahovic, la Juventus deve fare ai conti anche con quello di Federico Gatti: il difensore centrale ha infatti subito la rottura del menisco. Già dolorante da un po’, nella gara di Coppa Italia si è dovuto fermare in corso d’opera e questa è la diagnosi che emerge dopo gli accertamenti strumentali svolti al J|Medical.

Il centrale difensivo rimarrà fuori per poco più di un mese: sono almeno sei le gare che salterà. Situazione delicata per Luciano Spalletti, che per ora ha due difensori centrali di ruolo (Kalulu e Kelly), ma a breve dovrebbe riabbracciare Bremer e Rugani. Da capire come questo ko possa cambiare i piani della Juventus per il mercato di gennaio: già nella scorsa stagione era stato fortemente condizionato dagli infortuni.   

Intanto, Dusan Vlahovic manda messaggi social: “See you soon”, ci vediamo presto, ha scritto su Instagram. Il centravanti serbo già oggi si opererà, dopo la lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Il rientro all’attività sportiva è previsto come minimo a marzo: quando tornerà in campo, visto il contratto in scadenza a fine stagione, potrebbe aver già firmato con un altro club. L'intervento è previsto nel pomeriggio a Londra, mentre Gatti volerà a Lione per l'operazione al menisco.

Articoli correlati
Juventus, domani gli interventi di Vlahovic e Gatti: il serbo vola a Londra, il difensore... Juventus, domani gli interventi di Vlahovic e Gatti: il serbo vola a Londra, il difensore a Lione
Juventus, Vlahovic si opera e manda messaggi social: "Ci vediamo presto" Juventus, Vlahovic si opera e manda messaggi social: "Ci vediamo presto"
Vlahovic infortunato e in scadenza. Al rientro potrebbe aver già firmato per un altro... Vlahovic infortunato e in scadenza. Al rientro potrebbe aver già firmato per un altro club
Altre notizie I fatti del giorno
Thuram, Esposito, Bonny e tutti gli altri: Inter ai quarti di Coppa Italia con autorità... Thuram, Esposito, Bonny e tutti gli altri: Inter ai quarti di Coppa Italia con autorità col Venezia
Il Napoli riceve buone risposte dalle seconde linee, ma che sofferenza. Cagliari,... Il Napoli riceve buone risposte dalle seconde linee, ma che sofferenza. Cagliari, ora i punti
Atalanta travolge il Genoa 4-0 e vola ai quarti contro la Juventus Atalanta travolge il Genoa 4-0 e vola ai quarti contro la Juventus
Juve, un ko dietro l'altro: rottura del menisco per Gatti. Lui e Vlahovic si operano:... Juve, un ko dietro l'altro: rottura del menisco per Gatti. Lui e Vlahovic si operano: "See you soon"
L'agente chiude: "Gimenez non lascerà il Milan". E Allegri risponde alla proposta... L'agente chiude: "Gimenez non lascerà il Milan". E Allegri risponde alla proposta di Sarri
Ciro è pronto a tornare: Immobile convocato. Italiano: "Spero sia libero da pensieri"... Ciro è pronto a tornare: Immobile convocato. Italiano: "Spero sia libero da pensieri"
Steccano le squadre U23 di Inter e Atalanta nei recuperi della 14ª giornata Steccano le squadre U23 di Inter e Atalanta nei recuperi della 14ª giornata
Juventus ai quarti, oggi Atalanta, Napoli e Inter: tutto sulle gare di Coppa Italia... Juventus ai quarti, oggi Atalanta, Napoli e Inter: tutto sulle gare di Coppa Italia
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Le più lette
1 La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
2 Inter, Chivu: "Diouf ha accettato volentieri un ruolo non suo. Vicini a Martinez"
3 Fiore sta con Sarri: "Spostare il Var dalla parte opposta alle panchina è un'idea brillante"
4 Italiano svela: "Ho parlato con Dallinga prima della conferenza, con lui siamo riusciti a svoltare"
5 Sampdoria, l'ex Flachi duro: "Errori ripetuti, ci siamo presentati con l’algoritmo"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Napoli riceve buone risposte dalle seconde linee, ma che sofferenza. Cagliari, ora i punti
Immagine top news n.1 Juve, un ko dietro l'altro: rottura del menisco per Gatti. Lui e Vlahovic si operano: "See you soon"
Immagine top news n.2 Coppa Italia, il tabellone: Juventus-Atalanta il primo quarto di finale in attesa delle sfide di gennaio
Immagine top news n.3 Inter-Venezia 5-1, le pagelle: le punte di Chivu sanno segnare anche da fuori. Diouf, che esordio
Immagine top news n.4 L'Inter vola ai quarti di Coppa Italia in scioltezza: 5-1 al Venezia nel segno dei bomber
Immagine top news n.5 Napoli, Conte: "Ci serve sempre alta intensità. Bene i quarti, ci mancavano da 5 anni"
Immagine top news n.6 Juventus, domani gli interventi di Vlahovic e Gatti: il serbo vola a Londra, il difensore a Lione
Immagine top news n.7 Servono 20 rigori al Napoli per i quarti di finale di Coppa Italia: un buon Cagliari va fuori
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.2 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.3 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.4 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, ripartire col 4-2-3-1 e un'altra mentalità"
Immagine news Serie C n.2 Renate, Magoni: “Il nostro modello? Pochi prestiti e tanti giovani di proprietà"
Immagine news Serie A n.3 Budoni: "Inter, Vicario è cresciuto tanto. Juve, Yildiz non può giocarle tutte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Braida: "Allegri ha riportato disciplina al Milan. Algoritmi? Non hanno cuore, il calcio è magia"
Immagine news Serie A n.3 Orsato: "Fallo di mano? Il tema più complicato. Il VAR non toglie centralità all'arbitro"
Immagine news Serie A n.4 Italiano svela: "Ho parlato con Dallinga prima della conferenza, con lui siamo riusciti a svoltare"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Spinaccé: "Mi ispiro a Thuram. Esordio a San Siro emozione unica"
Immagine news Serie A n.6 Fiore sta con Sarri: "Spostare il Var dalla parte opposta alle panchina è un'idea brillante"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, buone notizie per Donadoni: Lapadula recuperato, con l'Entella ci sarà
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, l'ex Flachi duro: "Errori ripetuti, ci siamo presentati con l’algoritmo"
Immagine news Serie B n.3 Padova, Favale sfida il suo passato: "Cesena? Se segno non esulto"
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia-Bari, i convocati di Abate: sono cinque i giocatori indisponibili
Immagine news Serie B n.5 Union Brescia, Pasini: "Società solida, c'è tutto per fare bene. Progetto triennale per la B"
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, Castagnini: "Sognare non costa nulla, faremo di tutto per restare in alto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, si ferma a scopo precauzionale Vannucchi. Torna in gruppo Borghini
Immagine news Serie C n.2 Gianfranco Zola: "In Italia manca coraggio, i giovani devono giocare"
Immagine news Serie C n.3 Marani: "La riforma Zola sta producendo i suoi effetti. La C è seguita da oltre 5 milioni di tifosi"
Immagine news Serie C n.4 Orsato: "Con l’FVS quasi azzerate le espulsioni degli allenatori. C'è più collaborazione"
Immagine news Serie C n.5 Ravenna, Braida: "Siamo ambiziosi, col tempo potremo ambire a livelli importanti"
Immagine news Serie C n.6 Zola: “Serie C fondamentale per i giovani, senza non sarei arrivato in Nazionale”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Parma, via alla difesa del titolo per i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Venezia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Comitato Esecutivo UEFA: all’Italia l’organizzazione dell’Europeo Under 19 Femminile 2029
Immagine news Calcio femminile n.2 Women's EURO 2029 si disputerà in Germania. Ceferin: "Sarà un torneo indimenticabile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, Erzen: "Mix di emozioni affrontare la Fiorentina. Daremo il meglio"
Immagine news Calcio femminile n.4 "The 100 best female footballers" del Guardian: Girelli 25ª e Cantore 44ª
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan, Appiah ottiene la cittadinanza italiana. Ora può essere convocata dall'Italia U20
Immagine news Calcio femminile n.6 Pina e Lopez trascinano la Spagna: 3-0 alla Germania e seconda Nations League in bacheca
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?