Juve, un ko dietro l'altro: rottura del menisco per Gatti. Lui e Vlahovic si operano: "See you soon"

Una brutta notizia tira l’altra. Dopo aver incassato l’infortunio di Dusan Vlahovic, la Juventus deve fare ai conti anche con quello di Federico Gatti: il difensore centrale ha infatti subito la rottura del menisco. Già dolorante da un po’, nella gara di Coppa Italia si è dovuto fermare in corso d’opera e questa è la diagnosi che emerge dopo gli accertamenti strumentali svolti al J|Medical.

Il centrale difensivo rimarrà fuori per poco più di un mese: sono almeno sei le gare che salterà. Situazione delicata per Luciano Spalletti, che per ora ha due difensori centrali di ruolo (Kalulu e Kelly), ma a breve dovrebbe riabbracciare Bremer e Rugani. Da capire come questo ko possa cambiare i piani della Juventus per il mercato di gennaio: già nella scorsa stagione era stato fortemente condizionato dagli infortuni.

Intanto, Dusan Vlahovic manda messaggi social: “See you soon”, ci vediamo presto, ha scritto su Instagram. Il centravanti serbo già oggi si opererà, dopo la lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Il rientro all’attività sportiva è previsto come minimo a marzo: quando tornerà in campo, visto il contratto in scadenza a fine stagione, potrebbe aver già firmato con un altro club. L'intervento è previsto nel pomeriggio a Londra, mentre Gatti volerà a Lione per l'operazione al menisco.