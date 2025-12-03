Coppa Italia, il tabellone: Juventus-Atalanta il primo quarto di finale in attesa delle sfide di gennaio

Con le sfide giocate quest'oggi, inizia a disegnarsi il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia, in attesa delle sfide Bologna-Parma e Lazio-Milan di domani e di Roma-Torino e Fiorentina-Como che andranno in scena rispettivamente il 13 ed il 27 gennaio.

Il primo quarto di finale già ufficializzato sarà quello fra Juventus e Atalanta, inserite nella parte di tabellone con le due gare che si giocheranno domani. L'Inter ed il Napoli sono invece nell'altra parte di tabellone e affronteranno rispettivamente le vincenti di Roma-Torino e di Fiorentina-Como.

Ottavi di finale:

Bologna-Parma 04/12

Lazio-Milan 04/12

Juventus-Udinese 2-0

Atalanta-Genoa 4-0

Inter-Venezia 5-1

Torino-Roma 13/01

Fiorentina-Como 27/01

Napoli-Cagliari 1-1 (10-9 dcr)

Quarti di finale:

Bologna/Parma-Lazio/Milan

Juventus-Atalanta

Inter-Roma/Torino

Fiorentina/Como-Napoli