Coppa Italia, il tabellone: Juventus-Atalanta il primo quarto di finale in attesa delle sfide di gennaio
Con le sfide giocate quest'oggi, inizia a disegnarsi il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia, in attesa delle sfide Bologna-Parma e Lazio-Milan di domani e di Roma-Torino e Fiorentina-Como che andranno in scena rispettivamente il 13 ed il 27 gennaio.
Il primo quarto di finale già ufficializzato sarà quello fra Juventus e Atalanta, inserite nella parte di tabellone con le due gare che si giocheranno domani. L'Inter ed il Napoli sono invece nell'altra parte di tabellone e affronteranno rispettivamente le vincenti di Roma-Torino e di Fiorentina-Como.
Ottavi di finale:
Bologna-Parma 04/12
Lazio-Milan 04/12
Juventus-Udinese 2-0
Atalanta-Genoa 4-0
Inter-Venezia 5-1
Torino-Roma 13/01
Fiorentina-Como 27/01
Napoli-Cagliari 1-1 (10-9 dcr)
Quarti di finale:
Bologna/Parma-Lazio/Milan
Juventus-Atalanta
Inter-Roma/Torino
Fiorentina/Como-Napoli