Jonathan David può esplodere ore nella Juve? Il commento degli opinionisti di TMW

L'infortunio di Dusan Vlahovic terrà il serbo lontano dai campi per 4 mesi. Sarà allora l'occasione per Jonathan David di mettersi in mostra in questa Juventus? Ecco cosa ne pensano gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Per me è un buon giocatore David, non è un fenomeno, ma mi aspettavo di più da Openda. David migliorerà con Spalletti, sarà più bravo nei movimenti, nel gestire il tempo e lo spazio. Esplodere è una parola grossa, ma può migliorare. Deve seguire Spalletti".

Paolo Pacchioni: "Il fatto di non avere Vlahovic, investito da Spalletti come centravanti titolare, forse lo ha liberato un po' a David. Ora attendiamo prove più severe".

Enzo Bucchioni: "Assolutamente sì. Credo possa fare meglio di quello che ha fatto, se lo metti in un meccanismo giusto, lui è uno da area di rigore. Serve che ruoti tutto intorno".

Riccardo Budoni: "E' un giocatore che non scopriamo adesso. Il compito di Spalletti è quello di dare serenità nel gruppo, anche tra i vari giocatori. Mi preoccupa che sia solo Yildiz che possa cambiare la Juve. Ma non possiamo pensare che non salti partite e che le giochi tutte. Dovrà trovare Spalletti altre soluzioni. E se trova David, sarebbe importante".

Arturo Di Napoli: "E' costretto a puntarci la Juve, altrimenti vedo poche alternative. E lì c'è una confusione pazzesca".