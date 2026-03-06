Coppa Italia, quando si giocano le semifinali di ritorno della Coppa Italia: le date
Attraverso i suoi canali ufficiali, la Lega Calcio Serie A ha reso note date e orari delle semifinali di ritorno di Coppa Italia, in programma a fine aprile. Inter e Como ripartiranno dallo 0-0 maturato all'andata, conclusa in un pareggio ben più spettacolare (2-2 all'Olimpico) anche tra Atalanta e Lazio.
Da regolamento, le partite di ritorno si giocano in casa della squadra meglio piazzata in classifica nel campionato precedente. La finale è in programma il 13 maggio, in gara unica, in linea di principio allo Stadio Olimpico di Roma (o in altra sede individuata, a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio di Lega). Di seguito i programma delle semifinali di ritorno, entrambe in esclusiva sulle reti Mediaset come tutta la competizione.
21/04/2026 Martedì 21.00 Inter - Como
22/04/2026 Mercoledì 21.00 Atalanta - Lazio
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.