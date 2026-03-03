De Gea dopo Udinese-Fiorentina 3-0: "Prestazione scarsa. Così prendi schiaffi e perdi"

David de Gea, portiere della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società toscana dopo la sconfitta per 3-0 sul campo dell'Udinese di ieri sera: "Ci è mancato un po' tutto, abbiamo fatto una prestazione scarsa, creando poco e regalando tre gol. Eravamo senza energie, quando abbassi il livello prendi schiaffi e perdi le partite".

Cosa non siete riusciti ad intercettare dell'Udinese? La forza?

"Loro sono una squadra veramente forte sul piano fisico, ma non solo. Non abbiamo sentito bene il campo, non abbiamo palleggiato, è mancato tutto. Bisogna alzare velocemente la testa, abbiamo un'altra finale domenica (contro il Parma in campionato, ndr) e sarà molto importante per noi".

Come farete tesoro degli errori commessi qui a Udine in vista del Parma?

"Si deve capire che se abbassiamo livello e atteggiamento non si vince. O siamo al 100% sui 90 minuti o andiamo in difficoltà, questa è la nostra situazione. Rispetto a mesi fa è migliorato tanto, ma mancano undici partite e dobbiamo andare a mille".