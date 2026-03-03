TMW Como, problemi per Fabregas: Morata in dubbio contro l'Inter, la situazione

Saltata l'ultima partita contro il Lecce, stavolta per la semifinale d'andata contro l'Inter questa sera Martin Baturina ci sarà. Ma in casa Como sono ore concitate e di valutazioni riguardo le condizioni di Alvaro Morata.

L'attaccante spagnolo è uscito acciaccato dallo scontro di gioco con Siebert nel finale di Como-Lecce dello scorso weekend, che ha visto l'ex Milan restare dolorante a terra per il tocco al tendine d'Achille subito dal difensore giallorosso. Botta che ha richiesto l'intervento dello staff medico del club lombardo che ha accompagnato il 33enne fuori dal campo per dovute valutazioni e che ha costretto la squadra di Fabregas di chiudere in 10 contro 11 la partita contro i pugliesi (vinta 2-0).

Ma ora come sta? A meno di tre giorni di distanza quel problema al tallone della gamba destra potrebbe aver lasciato più di qualche fastidio a Morata e infatti, secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb, Cesc Fabregas deciderà all'ultimo se inserirlo nella lista dei convocati per la sfida di questa sera contro l'Inter. Dunque il centravanti spagnolo è in dubbio e non è da escludere un turno di riposo.

Le probabili scelte. Butez confermato tra i pali, Smolcic ritrova la maglia da titolare dopo il turno di riposo col Lecce, Ramon-Diego Carlos la coppia difensiva - Kempf ha un problema all'anca che lo limita - con Alex Valle a chiudere la retroguardia a sinistra. Maxi Perrone non si tocca in regia, dovrebbe rifiatare Da Cunha per lasciare spazio a Sergi Roberto, in avanti invece Jesus Rodriguez premiato dopo lo show nell'ultima gara di campionato, torna Nico Paz dal 1' post-panchina col Lecce (subentrato poi nel finale) con Vojvoda alto a destra. Douvikas il riferimento in attacco, ma occhio alla possibile variabile Caqueret falso nove.