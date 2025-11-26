Live TMW Fiorentina, Nicolussi Caviglia: "Stiamo lavorando sulla lettura dei momenti della gara"

In casa Fiorentina è giornata di vigilia del match di Conference League contro l'AEK Atene, in programma domani sera al Franchi alle ore 21:00 e valida per la quarta giornata della League Phase della competizione. Il centrocampista dei padroni di casa Hans Nicolussi Caviglia parlerà a partire dalle 14:30 dal 'Wind3 Media Center' del Viola Park. Segui con noi la diretta testuale di TuttoMercatoWeb.

Ore 14:30 - inizia la conferenza stampa

Come mai fate fatica sulla qualità tecnica?

"Stiamo lavorando molto sulla lettura dei momenti della gara. Credo che comunque che dobbiamo concentrarci e migliorare. Le scelte in una gara fanno troppo la differenza".

Cosa l'ha colpita di più di Mister Vanoli?

"Ci sta dando nuovi concetti, Ogni allenamento è prezioso perché mettiamo in pratica ciò che ci dice. Oltre a questo, cerchiamo di ripartire dal concetto di compattezza".

Ha avvertito un po' di mancanza di coraggio in alcune giocate?

"Il fatto di trovare un giocatore dentro è una cosa su cui lavoriamo. Certe volte sono automatismi che si fanno in allenamento e che ritrovi in partita. E' fondamentale avere queste situazioni quando si liberano spazi".

Le squadre greche hanno grande temperamento a centrocampo, a voi è mancato un po' questo aspetto?

"Loro sono una squadra molto fisica ma che gioca. L'aspetto dei duelli è quello che ti fa conquistare la palla ed è troppo importante. Nelle ultime partite stiamo cercando di concentrarci su questo sì".

Ore 14:53 - termina la conferenza stampa