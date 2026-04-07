TMW Corsa Scudetto, i calendari di Inter e Napoli a confronto: prossimo turno già decisivo

Dopo ieri sera, si può probabilmente sostenere senza troppe controindicazioni che la lotta per vincere la Serie A attualmente in corso sia ridotta a due squadre: l'unica avversaria che sembra in grado di poter impensierire la capolista Inter, infatti, sono i campioni in carica del Napoli.

Mancano sette giornate alla fine dei giochi, e l'Inter può vantare altrettante lunghezze di vantaggio su Conte e sui suoi ragazzi. Servirà un'impresa al Napoli, chiamato a recuperare di fatto un punto di media a partita ai nerazzurri. Magari provando già a sfruttare la prossima giornata, quando l'Inter sarà ospite del Como al Sinigaglia e il Napoli invece andrà a Parma. Potrebbe essere questo un turno decisivo, per gli azzurri, per provare a riaprire il discorso, considerando che poi per i nerazzurri il coefficiente di difficoltà scende nelle tre gare successive (contro Cagliari, Torino e Parma).

I calendari a confronto di Inter e Napoli per le ultime giornate:

1. INTER 72 punti

32ª giornata, Como - Inter

33ª giornata, Inter - Cagliari

34ª giornata, Torino - Inter

35ª giornata, Inter - Parma

36ª giornata, Lazio - Inter

37ª giornata, Inter - Hellas Verona

38ª giornata, Bologna - Inter

2. NAPOLI 65 punti

32ª giornata, Parma - Napoli

33ª giornata, Napoli - Lazio

34ª giornata, Napoli - Cremonese

35ª giornata, Como - Napoli

36ª giornata, Napoli - Bologna

37ª giornata, Pisa - Napoli

38ª giornata, Napoli - Udinese