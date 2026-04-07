Corsa Scudetto, i calendari di Inter e Napoli a confronto: prossimo turno già decisivo
Dopo ieri sera, si può probabilmente sostenere senza troppe controindicazioni che la lotta per vincere la Serie A attualmente in corso sia ridotta a due squadre: l'unica avversaria che sembra in grado di poter impensierire la capolista Inter, infatti, sono i campioni in carica del Napoli.
Mancano sette giornate alla fine dei giochi, e l'Inter può vantare altrettante lunghezze di vantaggio su Conte e sui suoi ragazzi. Servirà un'impresa al Napoli, chiamato a recuperare di fatto un punto di media a partita ai nerazzurri. Magari provando già a sfruttare la prossima giornata, quando l'Inter sarà ospite del Como al Sinigaglia e il Napoli invece andrà a Parma. Potrebbe essere questo un turno decisivo, per gli azzurri, per provare a riaprire il discorso, considerando che poi per i nerazzurri il coefficiente di difficoltà scende nelle tre gare successive (contro Cagliari, Torino e Parma).
I calendari a confronto di Inter e Napoli per le ultime giornate:
1. INTER 72 punti
32ª giornata, Como - Inter
33ª giornata, Inter - Cagliari
34ª giornata, Torino - Inter
35ª giornata, Inter - Parma
36ª giornata, Lazio - Inter
37ª giornata, Inter - Hellas Verona
38ª giornata, Bologna - Inter
2. NAPOLI 65 punti
32ª giornata, Parma - Napoli
33ª giornata, Napoli - Lazio
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Napoli - Bologna
37ª giornata, Pisa - Napoli
38ª giornata, Napoli - Udinese