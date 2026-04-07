Tardelli duro sul calcio italiano: "Chi deve agire fa finta di nulla. Perché Gravina aveva il 98%?"

"Sono anni che riflettiamo, parliamo, discutiamo e poi sentiamo: è arrivato davvero il momento di prendere decisioni, rivoluzionare". Parole di un Campione del Mondo come Marco Tardelli che, intervenuto ai microfoni de La Repubblica, ha analizzato la crisi del calcio italiano: "Chi deve agire fa finta di niente: vediamo se dopo tre Mondiali da spettatori succederà qualcosa. Servono persone capaci. Ex calciatori? Finora c'erano, così come gli allenatori. Io ho un nome ma non lo dico. Lascio una domanda: qualcuno si è chiesto perché il 98% nell'ultima assemblea ha votato Gravina? Datevi una risposta…".

Un tema che è riemerso è la presenza di tanti stranieri nel nostro campionato, soprattutto dopo Udinese-Como, gara che ha visto dal 1' solo Zaniolo in campo di calciatori nati nel nostro Paese. Per Tardelli, però, il problema non è da riscontrare in questo: "In tutto il mondo ci sono tanti stranieri. E da tantissimo tempo la serie A è piena di giocatori non italiani. Io vorrei vedere i nostri ragazzi sempre in campo, ma se in tutto il mondo funziona così, non è quella la ragione della nostra crisi".

Nelle sue riflessioni Tardelli ha proposto anche alcune soluzioni: "Servono gli spazi e le strutture per farli crescere. Vanno create. Ci sono under 17 e under 19 bravissimi che perdiamo durante percorso di crescita. Spariscono. Non abbiamo più fuoriclasse ma domandiamoci se li abbiamo persi per strada".