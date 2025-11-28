"Openday". La Stampa apre su Openda, al primo gol con la Juventus dopo tre mesi

Lois Openda trova il primo gol la maglia della Juventus e si conquista il titolo della prima pagina sportiva dell'edizione odierna de La Stampa. "Openday - titola il quotidiano -. Juve, il sollievo del bomber last minute in gol dopo tre mesi. È costato 45 milioni: Tudor non lo voleva, Spalletti ci crede". Il belga è andato in rete nella quinta giornata della League Phase di Champions League nel 3-2 bianconero in casa del Bodo/Glimt.

L'attaccante della Juventus ha espresso tutta la sua felicità ai microfoni di Sky Sport nell'immediato post match in Norvegia: "Sono felice per il primo gol ma la cosa più importante era la vittoria, non è stato semplice ma tutti insieme ci siamo riusciti. Come ho vissuto questo ultimo periodo? Non sono stati mesi facili perché non segnavo, ma mi sono tenuto in forma e ho sempre avuto il sostegno del club e della famiglia. Non era facile cambiare squadra, so di far parte di uno dei club più importanti al mondo. Mi farò sempre trovare pronto ogni volta che avrò la possibilità di giocare".