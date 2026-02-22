Juve, attacco in crisi. Costacurta: "Sembra che la porta sia quella di Mickey Mouse"

La Juventus è crollata. Il ko per 3-0 di Bergamo con l'Atalanta ha dato il via al momento di flessione drastico dei bianconeri sotto la guida di Luciano Spalletti, passando per il Derby d'Italia e la sconfortante sconfitta con il Galatasaray all'andata dei playoff di Champions League. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, tuttavia, è stato il 2-0 incassato dal Como ieri allo Stadium dopo una prestazione discutibile della Vecchia Signora ed errori di singoli fioccati.

Alessandro Costacurta, storico ex difensore del Milan e oggi opinionista tv, ha preso parola a riguardo dagli studi di Sky Sport: "È clamorosa la caduta psicologica della Juventus", l'esordio. "È quello a preoccupare per la partita di ritorno contro il Galatasaray. Quello che abbiamo visto con il Como è questo. La prova fatta dalla Juve mi sembra la prosecuzione del secondo tempo di Istanbul e vuol dire che la squadra è molto in discesa".

E ha aggiunto all'analisi: "La Juve ha avuto una palla gol importante dopo lo svantaggio, ma in questo momento poi là davanti sembra che la porta sia quella per entrare da Mickey Mouse. È un periodo negativo che va al di là dell’ultimo anno, credo che sia un problema legato alle scelte che sono state fatte, anche quest’anno il mercato non ha portato frutti", la conclusione.