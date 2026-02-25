Costacurta: "Pasalic mi ha ricordato Baresi nel '94, ha preso la squadra per mano. Magistrali"

"È stata un'Atalanta straordinaria, ammetto che non ci speravo, ma invece hanno fatto una partita pazzesca, un'impresa": questo, dagli studi di Sky Sport, il commento di Alessandro Costacurta sull'impresa storica compiuta stasera dall'Atalanta, che ha ribaltato il risultato dell'andata (sconfitta per 2-0) contro il Borussia Dortmund centrando gli ottavi di finale di Champions League.

Costacurta ha poi aggiunto: "È entrata in un élite di squadre l'Atalanta, fare un'impresa di questo genere non è da tutti, a maggior ragione di fronte a una prestazione così, anche individuale. Pasalic è da sottolineare, era dai tempi di Baresi nel '94 che non vedevo un giocatore prendere una squadra per mano come ha fatto lui".