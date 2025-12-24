TMW Cragno: "Altezza decisiva per i portieri? Una stupidaggine. Sommer gioca da 15 anni in Nazionale"

“Qualche volta lo sentivo ripetere, però personalmente nessuno me l’ha mai detto. Onestamente mi è sempre sembrata una stupidaggine, perché di portieri non altissimi che hanno fatto carriere incredibili ci sono stati, poi non penso di essere Casillas o Peruzzi". Alessio Cragno, ex Cagliari e Sassuolo, nel corso della sua intervista di questa mattina, ha toccato anche il tema altezza, sempre centrale quando si parla di portieri.

"La porta è sette metri ed è alta due metri e qualcosa, se mi tuffo ai lati e arrivo al palo, una volta che hai coperto la porta il più è fatto. Serve essere esplosivo, avere forza, uscita, personalità. Il portiere onestamente non credo si valuti da quanto è alto, ma se para o se non para, una volta che lo fa l’altezza è secondaria. Non so se qualcuno lo prende come riferimento principale, è una caratteristica che si può tralasciare".

Su Sommer.

“È un portiere che è da quindici anni in nazionale svizzera. Ha giocato al Bayern Monaco, all’inter, non si può dire che Sommer non può giocare perché è basso, se poi ogni tanto deve venire fuori come motivo per screditare mi sembra un po’ assurdo. Poi ognuno ha le sue caratteristiche, uno può essere alto 2 metri e l’altro 1.85. Quando vai in porta deve andare a parare, l’altezza mi sembra proprio una cosa secondaria, non è importante essere altissimi se poi non sei in grado di uscire, con il tempismo giusto e con le caratteristiche giuste".