Serie B, ufficializzate date e orari dalla 22ª alla 29ª giornata del campionato 2025-26
Con una nota ufficiale, la Lega B ha quest'oggi ufficializzato date e orari dalla 22ª alla 29ª giornata del campionato 2025-26, tra i quali spiccano anche due turni infrasettimanali.
Ecco il calendario:
22ª GIORNATA
Bari – Palermo: venerdì 30 gennaio 2026, ore 20.30
Avellino – Cesena: sabato 31 Gennaio 2026, ore 15.00
Empoli - Modena: sabato 31 Gennaio 2026, ore 15.00
Südtirol - Catanzaro: sabato 31 Gennaio 2026, ore 15.00
Venezia – Carrarese: sabato 31 Gennaio 2026, ore 15.00
Virtus Entella - Frosinone: sabato 31 Gennaio 2026, ore 15.00
Pescara - Mantova: sabato 31 Gennaio 2026, ore 17.15
Sampdoria - Spezia: sabato 31 Gennaio 2026, ore 19.30
Reggiana – Juve Stabia: domenica 1° febbraio 2026, ore 15.00
Padova – Monza: domenica 1° febbraio 2026, ore 17.15
23ª GIORNATA
Cesena – Pescara: venerdì 6 Febbraio 2026, ore 20.30
Carrarese – Südtirol: sabato 7 Febbraio 2026, ore 15.00
Catanzaro – Reggiana: sabato 7 Febbraio 2026, ore 15.00
Frosinone – Venezia: sabato 7 Febbraio 2026, ore 15.00
Juve Stabia – Padova: sabato 7 Febbraio 2026, ore 15.00
Mantova - Bari: sabato 7 Febbraio 2026, ore 15.00
Modena – Sampdoria: sabato 7 Febbraio 2026, ore 15.00
Palermo – Empoli: sabato 7 Febbraio 2026, ore 17.15
Spezia – Virtus Entella: sabato 7 Febbraio 2026, ore 19.30
Monza – Avellino: domenica 8 Febbraio 2026, ore 15.00
24ª GIORNATA
Sampdoria – Palermo: martedì 10 Febbraio 2026, ore 19.00
Padova - Carrarese: martedì 10 Febbraio 2026, ore 20.00
Pescara - Catanzaro: martedì 10 Febbraio 2026, ore 20.00
Reggiana – Mantova: martedì 10 Febbraio 2026, ore 20.00
Venezia – Modena: martedì 10 Febbraio 2026, ore 20.00
Virtus Entella - Cesena: martedì 10 Febbraio 2026, ore 20.00
Sudtirol – Monza: mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 19.00
Avellino – Frosinone: mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 20.00
Bari – Spezia: mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 20.00
Empoli – Juve Stabia: mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 20.00
25ª GIORNATA
Modena – Carrarese: sabato 14 Febbraio 2026, ore 15.00
Palermo – Virtus Entella: sabato 14 Febbraio 2026, ore 15.00
Sampdoria – Padova: sabato 14 Febbraio 2026, ore 15.00
Catanzaro – Mantova: sabato 14 Febbraio 2026, ore 17.15
Cesena – Venezia: sabato 14 Febbraio 2026, ore 19.30
Bari – Südtirol: domenica 15 Febbraio 2026, ore 15.00
Monza – Juve Stabia: domenica 15 Febbraio 2026, ore 15.00
Spezia – Frosinone: domenica 15 Febbraio 2026, ore 15.00
Empoli – Reggiana: domenica 15 Febbraio 2026, ore 17.15
Avellino – Pescara: domenica 15 Febbraio 2026, ore 19.30
26ª GIORNATA
Frosinone - Empoli: venerdì 20 Febbraio 2026, ore 20.30
Mantova - Sampdoria: sabato 21 Febbraio 2026, ore 15.00
Padova – Bari: sabato 21 Febbraio 2026, ore 15.00
Palermo – Südtirol: sabato 21 Febbraio 2026, ore 15.00
Venezia - Pescara: sabato 21 Febbraio 2026, ore 15.00
Virtus Entella – Catanzaro: sabato 21 Febbraio 2026, ore 15.00
Cesena – Spezia: sabato 21 Febbraio 2026, ore 17.15
Carrarese – Monza: sabato 21 Febbraio 2026, ore 19.30
Juve Stabia – Modena: domenica 22 Febbraio 2026, ore 15.00
Reggiana – Avellino: domenica 22 Febbraio 2026, ore 17.15
27ª GIORNATA
Monza – Virtus Entella: venerdì 27 Febbraio 2026, ore 19.00 *
Sampdoria – Bari: venerdì 27 Febbraio 2026, ore 21.00
Empoli – Cesena: sabato 28 Febbraio 2026, ore 15.00
Modena – Padova: sabato 28 Febbraio 2026, ore 15.00
Südtirol - Venezia: sabato 28 Febbraio 2026, ore 15.00
Spezia – Reggiana: sabato 28 Febbraio 2026, ore 17.15
Avellino – Juve Stabia: sabato 28 Febbraio 2026, ore 19.30
Catanzaro - Frosinone: domenica 1° marzo 2026, ore 15.00
Pescara – Palermo: domenica 1° marzo 2026, ore 15.00
Mantova – Carrarese: domenica 1° marzo 2026, ore 17.15
* Anticipo disposto per evitare la concomitanza con altro evento sportivo programmato presso il medesimo impianto
28ª GIORNATA
Padova - Spezia: martedì 3 marzo 2026, ore 19.00
Cesena – Monza: martedì 3 marzo 2026, ore 20.00
Reggiana – Südtirol: martedì 3 marzo 2026, ore 20.00
Venezia – Avellino: martedì 3 marzo 2026, ore 20.00
Virtus Entella – Modena: martedì 3 marzo 2026, ore 20.00
Carrarese – Catanzaro: mercoledì 4 marzo 2026, ore 19.00
Bari – Empoli: mercoledì 4 marzo 2026, ore 20.00
Frosinone – Pescara: mercoledì 4 marzo 2026, ore 20.00
Juve Stabia - Sampdoria: mercoledì 4 marzo 2026, ore 20.00
Palermo - Mantova: mercoledì 4 marzo 2026, ore 20.00
29ª GIORNATA
Avellino - Padova: sabato 7 marzo 2026, ore 15.00
Spezia – Monza: sabato 7 marzo 2026, ore 15.00
Südtirol – Virtus Entella: sabato 7 marzo 2026, ore 15.00
Venezia – Reggiana: sabato 7 marzo 2026, ore 17.15
Modena - Cesena: sabato 7 marzo 2026, ore 19.30
Catanzaro - Empoli: domenica 8 marzo 2026, ore 15.00
Frosinone – Sampdoria: domenica 8 marzo 2026, ore 15.00
Mantova – Juve Stabia: domenica 8 marzo 2026, ore 15.00
Carrarese - Palermo: domenica 8 marzo 2026, ore 17.15
Pescara – Bari: domenica 8 marzo 2026, ore 19.30
