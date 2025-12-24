ADL pronto a blindare Conte, Perin vuole il Genoa, Inter su Palestra: le top news delle 13

De Lautrentiis sta apparecchiando il colpo grosso del 2026 con il suo allenatore Antonio Conte, scrive l'edizione odierna de Il Mattino. Anche perché il presidente del Napoli è conscio che il suo lavoro attiri delle sirene da ogni parte, anche dalla tanto temuta Arabia Saudita. E per questo ha deciso di provare a giocare d'anticipo, andando a intervenire sul contratto attuale di Conte, che scade il 30 giugno del 2027. L'idea di De Laurentiis è di sottoporre a Conte un nuovo contratto che estenda per altri due anni il vincolo professionale. Sarebbe quindi fino al 2029, con inseriti anche degli obiettivi di carattere societario, come per esempio i lavori da avviare per il nuovo centro sportivo.

Come riporta Tuttosport, Alla Continassa Mattia Perin ha espresso con chiarezzza la volontà di tornare a giocare con maggiore continuità e il Genoa rappresenta oggi la sua priorità. De Rossi lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi per la porta e la Juventus, pur avendo provato a trattenerlo, ha preso atto della situazione. Il dialogo con il club rossoblù è avviato, ma alla Continassa non si guarda solo al risparmio sul monte ingaggi: l’obiettivo è ottenere anche un indennizzo economico.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la pista che porterebbe il Napoli a Mainoo starebbe perdendo quota. Il motivo sta nel progresso di Zambo Anguissa. Il calciatore camerunese sta recuperando e potrebbe essere a disposizione a metà gennaio. Quattro invece le settimane che dovrebbero trascorrere prima di avere anche Gilmour pronto. Insomma una situazione da monitorare giorno dopo giorno ma che ora non sembra così allarmante.

Dall'Inghilterra, l'allenatore del West Ham, Nuno Espirito Santo ha mandato un messaggio al prossimo attaccante del Milan Fullkrug: "Gli auguriamo ogni bene. Chiaramente qui la cosa non funzionava e vogliamo augurargli ogni bene. Abbiamo avuto molte cose a cui pensare. Come piccoli infortuni, che non gli hanno permesso di giocare con continuità".

Marco Palestra nel mirino dell'Inter. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, l'Atalanta potrebbe richiamare alla base Palestra per poi trattare con i nerazzurri e girare al Cagliari come 'risarcimento' due calciatori in prestito: il centrocampista Marco Brescianini, che col dirigente dei sardi Angelozzi ha già lavorato fruttuosamente al Frosinone, e l'esterno d'attacco Daniel Maldini. A quel punto l'Atalanta potrebbe dare l'ok anche alla cessione immediata di Palestra, che viene valutato già tra i 35 e i 40 milioni di euro. Ed è lì che l'Inter potrebbe cercare di inserirsi, per portarsi a casa uno dei talenti più promettenti nell'intero panorama del calcio italiano.