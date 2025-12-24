Fullkrug, il tecnico del West Ham: "Gli auguriamo ogni bene, qui frenato da piccoli infortuni"

Oggi, mercoledì 24 dicembre, sarà il primo giorno di Niclas Fullkrug come giocatore del Milan. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, il giocatore dovrebbe essere già a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri per iniziare ad allenarsi ed a prendere conoscenza del resto del gruppo.

Intanto dall'Inghilterra salutano il centravanti. L'allenatore del West Ham, Nuno Espirito Santo, ha parlato infatti in conferenza stampa e fra le altre cose ha spiegato perché il club ha scelto di lasciar partire il giocatore tedesco.

Queste le sue parole: "Gli auguriamo ogni bene. Chiaramente qui la cosa non funzionava e vogliamo augurargli ogni bene. Abbiamo avuto molte cose a cui pensare. Come piccoli infortuni, che non gli hanno permesso di giocare con continuità".

Sui potenziali nuovi acquisti per sostituire Fullkrug nella squadra, il tecnico portoghese ha aggiunto: "Ora è il momento di concentrarsi sul Fulham. Stiamo lavorando e quando arriverà il momento, verranno prese delle decisioni".