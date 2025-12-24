L'agente di Dragusin apre all'addio al Tottenham: "L'Italia è la soluzione migliore"

Radu Dragusin torna in Italia? Il difensore del Tottenham, tornato fra i convocati dopo una lunga assenza dovuta all'infortunio al crociato, è finito nel mirino di Roma, Napoli e Fiorentina. Intervistato da Digisport.ro, Florin Manea, agente del difensore, ha parlato del futuro del suo assistito:

"Le sue condizioni sono molto buone, l’ho visto in un’amichevole: ha giocato 90 minuti. Mi sembra più forte, più veloce, più elastico. Mi ha detto che si sente pronto. È stato convocato per la partita contro il Liverpool, quindi sta bene. Ha bisogno di giocare qualche partita. Non deve disputarle tutte, ma deve avere un certo numero di presenze.

CI sono voci sul suo futuro, le valutiamo. Non abbiamo ancora preso alcuna decisione, ma vedremo. Se il numero di partite non sarà quello che desideriamo, allora prenderemo in considerazione anche l'opzione di lasciare il Tottenham. La posizione del club è che non vuole venderlo, ma io ci penserò. Parlerò con lui e vedremo che decisione prendere.

Non so, Fabio Paratici sta per trasferirsi alla Fiorentina. Per ora sono solo speculazioni, non mi ha chiamato nessuno. È una situazione in bilico. Offerte potrebbero arrivare, l’interesse c’è. Anche dall’Inghilterra, ma da un club più piccolo, mentre l’Italia sarebbe l’opzione migliore, perché potresti andare in una grande squadra. Non ho parlato con Chivu, l’ho solo chiamato per fargli i complimenti. So che in estate l’Inter cercherà un difensore centrale. Se decidiamo di farlo giocare di più fino all’estate, lo comunicheremo e magari Chivu mi chiamerà.

Ha ancora 4 anni e mezzo di contratto con il Tottenham, ma il problema è che l’infortunio lo ha tenuto fuori per 11 mesi e non possiamo aspettarne altri 7. Dobbiamo trovare una soluzione per farlo giocare di più fino all’estate. Lui è deciso al 100% a giocare. Ora dobbiamo riflettere fino a gennaio".