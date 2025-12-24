TMW Cragno su Di Gregorio: "Non è il problema della Juve. Sta dimostrando di poterci stare"

“Per decidere se uno è da grande squadra oppure no deve averne la possibilità". Alessio Cragno, nella sua lunga intervista a TMW, ha parlato anche di Michele Di Gregorio, ex portiere del Monza che attualmente è in forza alla Juventus, sostenendolo al netto di qualche critica piovuta negli ultimi tempi. "Lui ha fatto delle buone stagioni, ottime prestazioni, quindi non credo stia demeritando, né che sia il problema della Juve. Sta dimostrando che ci può stare”.

Cragno ha parlato anche della scelta di andare a Monza e, appunto, della conoscenza del numero uno bianconero. “Ho un buonissimo rapporto, come con tutti i miei colleghi. Penso che se uno si comporta bene con tutti non c’è motivo di avere brutti rapporti, al di là della rivalità sportiva. Ero stato chiamato dopo la retrocessione del Cagliari, avevano bisogno di un portiere con esperienza. L’unico rammarico è di non avere avuto la possibilità di fare vedere le mie qualità. Il ruolo del portiere è complicato, se uno fa bene non c’è motivo di cambiare, è successo quello".

Cragno nel corso dei suoi due anni al Monza ha giocato solamente quattro gare (di cui una in campionato), subendo otto reti. Anche per sfortuna. "Quella scorso doveva essere un anno di continuità a Monza, purtroppo il primo o il secondo giorno di ritiro ho avuto un infortunio alla spalla e sono rimasto fuori quattro mesi. Quando sono rientrato non facevo più parte dei loro piani e quindi dovevo trovarmi una sistemazione".