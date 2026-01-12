Live TMW Cremonese, Audero: "La Juve è stata nettamente più forte"

Emil Audero, portiere della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha riportato in diretta le parole del giocatore grigiorosso.

Sulla partita...

"Stasera è stata particolare, primo tempo finisce 3-0 dopo un autogol fortuito e uno su un rigore rosicando un po’, perché ero riuscito a pararlo ma nella respinta non mi è andata bene. Il secondo nasce da una ripartenza in cui potevamo gestire meglio il contropiede. Sotto di 3-0 il primo tempo la partita va in salita. L’avversario è stato nettamente più forte e lo ha dimostrato ma nella ripresa c’era la volontà di giocare. Dobbiamo migliorare in fase di transizione negativa, quando c’è un contropiede o una ripartenza, dobbiamo essere più bravi a stopparlo, commettendo un fallo e ripiegando più velocemente. E quando abbiamo occasioni a favore essere più cinici. Partita difficile da giudicare, al netto dei nostri errori e tante situazioni migliorabili

Sul rigore revocato dal Var?

"Non sono riuscito a rivederlo e dal campo ero lontano. Io mi soffermerei più su quello dato a sfavore perchè era un contesto fortuito e prima aveva colpito la gamba e secondo me la regola è rivedibile".

Avete parlato ai tifosi?

"Dobbiamo ringraziarli per la loro presenza per niente scontata. Loro ci hanno sostenuto e caricato per la prossima partita contro un avversario del nostro livello. I tifosi ci hanno caricato per una partita importante".