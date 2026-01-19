Live TMW Cremonese, Ceccherini ammette: "Offensivamente volevamo fare di più"

È terminata la sfida allo stadio Zini fra la Cremonese e l'Hellas Verona. Fra i giocatori grigiorossi interverrà a breve in conferenza stampa Federico Ceccherini.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 20.38 inizia la conferenza

Volevate fare di più?

"Ci aspettavamo un primo tempo aggressivo da parte loro visto l'attacco a 3, nella ripresa volevamo cercare di più le punte e gli inserimenti offensivi, potevamo fare di più. Difensivamente invece abbiamo concesso sì qualcosa, ma non in modo così clamoroso".

Manca qualcuno che sappia inserirsi a centrocampo?

"Credo sia un momento, in tante partite c'è stato l'uomo che dettava il movimento e si inseriva. Dobbiamo lavorare e tornare quelli che eravamo anche in fase offensiva".

Vardy e Bonazzoli sembravano nervosi. È così?

"No, è normale. Li posso capire: quando corri tanto a vuoto e tocchi pochi pallone è normale che subentri un po' di nervosismo. Ma loro lavorano tanto anche in fase difensiva e non tutti gli attaccanti lo fanno in giro".

Soddisfatto del punto al netto di tutto?

"Sapevamo che il Verona si giocava tutto: se avesse vinto, per loro sarebbe stato un picco di motivazione. Normale quindi che quando non riesci a vincere ti prendi il punto che è comunque meglio della sconfitta".

Ore 20.43 termina la conferenza stampa.