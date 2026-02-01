Cremonese, Ceccherini: "Sappiamo la forza dell'Inter, più aggressivi delle ultime partite"
TUTTO mercato WEB
Il della Cremonese Federico Ceccherini ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro l’Inter valido per la 23^ giornata di Serie A.
Come vi siete preparati?
"Sappiamo la forza dell'Inter, grandissima squadra. Dobbiamo essere più aggressivi delle ultime partite, se gli lasci il tempo di pensare possono fare la giocata decisiva".
Torni in campo: quanto è importante?
"La continuità fa la differenza, io provo a farmi trovare pronto e quando il mister mi schiera do sempre tutto".
