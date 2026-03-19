De Rossi: "Marcandalli mi ricorda Rudiger: ha la fisicità di un giocatore da Arsenal, da Chelsea"

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, parla in conferenza stampa oggi alla vigilia della gara contro l'Udinese, evidenziando anche la crescita di alcuni singoli come Mancandalli: "Quando fai questi risultati ci sono delle cose che vanno meglio rispetto a prima. Si parte dalla prestazione individuale dei giocatori e poi ci sono dei percorsi che hanno un loro flusso naturale. Marcandalli è un 2002, ha fatto esperienza in B e in A. A me ha colpito da subito. Ci sono dei percorsi che si incontri, allenatori e giocatori che vanno d’accordo. Il giocatore sta dando più costanza, è più tranquillo. E’ un giocatore che capisce tutto e ha qualità fisiche da Champions League, da giocatori che vanno di moda adesso. Deve mettere un po’ di dominio del pallone, un po’ di letture. Ma la sua fisicità è quella che hanno difensori dell’Arsenal, o Chelsea. Mi ricorda i primi anni di Rudiger alla Roma, un giocatore acerbo ma che fisicamente era una forza della natura".

Il rientro di Baldanzi può far aumentare le scelte.

" In base all’avversario pensiamo alla strategia di gara. L’Udinese ha quattro-cinque giocatori di livello altissimo, calciatori che giocheranno prestissimo in squadre di vertice in Serie A e in Europa. Abbiamo un Baldanzi in più, dobbiamo focalizzarci sulla partita e incontreremo giocatori molto forti con capacità di ribaltare il fronte come il Verona ma con qualità superiore all’Hellas. Dovremo fare una partita da squadra, al 'Bentegodi' ha funzionato non aver sottovalutato l'avversario. Guai a farlo in casa".

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