Cremonese, Giacchetta: "Serie A patrimonio importante, giochiamo col cuore e non con i piedi"

Il ds della Cremonese Simone Giacchetta ha dichiarato quanto segue ai microfoni di DAZN: “La serie A è un patrimonio importante per la città e per la proprietà, una gratificazione per chi fa questo mestiere. Siamo soddisfatti del lavoro del nuovo allenatore, sta affrontando in serie gare molto particolari e vogliamo coronare il nostro sogno. Credo che lo meritiamo per quanto dimostrato sul campo. Calendario? Quando giochi nella massima categoria non puoi certo aspettarti avversari morbidi. Noi guardiamo in casa nostra, consapevoli delle nostre potenzialità. Oggi anima e cuore contano più dei piedi”. Ecco le formazioni ufficiali:

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Bondo, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Lottici Tessadri, Ceccherini, Faye, Payero, Folino, Okereke

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Maripán, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams. Allenatore: D'Aversa. A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Kulenovic, Lazaro, Biraghi, Marianucci, Tameze, Nije