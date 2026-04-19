Torino, Pedersen: "Con questo ruolo posso dare una mano anche in attacco"

Breve dichiarazione di Pedersen, duttile calciatore del Torino, ai microfoni di DAZN prima che riprenda il match con la Cremonese fermo sullo 0-0. "Il mister mi chiede di accompagnare l'azione, con questo ruolo posso essere quasi un esterno offensivo aggiunto". Nella prima frazione di gioco nessuna emozione e zero tiri in porta, finisse così sarebbe un passo in avanti decisivo per i granata in chiave salvezza mentre i grigiorossi dovranno attendere con ansia il risultato del match tra Lecce e Fiorentina.