TMW Atalanta, allenamento a porte aperte prima della Lazio. Sulemana in gruppo

Domenica speciale per l'Atalanta di Raffaele Palladino, che sta svolgendo un allenamento a porte aperte alla New Balance Arena, a tre giorni dalla sfida in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. All'entrata in campo della squadra, i tifosi bergamaschi hanno fatto capire di crederci cantando "Noi vogliamo la Coppa Italia", per caricare De Roon e compagni.

Per quanto riguarda il lavoro in campo, come raccolto da TMW, per chi ha giocato tanti minuti con la Roma lavoro di scarico questa mattina. Invece seduta completa per chi ha giocato poco (Pasalic) o niente a Roma. Da segnalare la presenza in gruppo, con chi sta svolgendo l'allenamento completo, anche di Sulemana.