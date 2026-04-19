Juventus Next Gen, Brambilla: "Siamo felici del percorso che abbiamo fatto. Siamo cresciuti"

Dopo la sfida pareggiata contro la Pianese, il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla ha parlato ai canali ufficiali del club: "Siamo contenti del percorso perché siamo cresciuti dall'inizio dell'anno, la squadra è migliorata dal punto di vista individuale e collettivo. Il campionato che abbiamo fatto ci rende felici. Oggi mi aspettavo una gara di questo tipo, un po' bloccata all'inizio: la Pianese difende sempre sotto la linea della palla con undici giocatori, è compatta ed è difficile fargli gol. Abbiamo avuto qualche occasione, ma ci sono mancate la concretezza delle ultime partite e quella ferocia nel voler segnare.

E' un punto che fa comunque comodo e ce lo portiamo a casa. In rosa abbiamo dei giovani di valore e di prospettiva, devono crescere e migliorare tanto: la Serie C è un campionato molto formativo per loro perché si affrontano squadre ostiche e l'agonismo prevale. Affrontare questo campionato serve ai nostri ragazzi per maturare esperienza e migliorare".