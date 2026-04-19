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Juventus Next Gen, Brambilla: "Siamo felici del percorso che abbiamo fatto. Siamo cresciuti"

Juventus Next Gen, Brambilla: "Siamo felici del percorso che abbiamo fatto. Siamo cresciuti"TUTTO mercato WEB
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Andrea Piras
Oggi alle 09:34Serie C
Andrea Piras

Dopo la sfida pareggiata contro la Pianese, il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla ha parlato ai canali ufficiali del club: "Siamo contenti del percorso perché siamo cresciuti dall'inizio dell'anno, la squadra è migliorata dal punto di vista individuale e collettivo. Il campionato che abbiamo fatto ci rende felici. Oggi mi aspettavo una gara di questo tipo, un po' bloccata all'inizio: la Pianese difende sempre sotto la linea della palla con undici giocatori, è compatta ed è difficile fargli gol. Abbiamo avuto qualche occasione, ma ci sono mancate la concretezza delle ultime partite e quella ferocia nel voler segnare.

E' un punto che fa comunque comodo e ce lo portiamo a casa. In rosa abbiamo dei giovani di valore e di prospettiva, devono crescere e migliorare tanto: la Serie C è un campionato molto formativo per loro perché si affrontano squadre ostiche e l'agonismo prevale. Affrontare questo campionato serve ai nostri ragazzi per maturare esperienza e migliorare".

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