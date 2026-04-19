Arezzo, Bucchi: "Dobbiamo scendere in campo per vincere, a prescindere da tutto e da tutti"

Dopo il successo per 4-1 sul Pineto, il tecnico dell'Arezzo Cristian Bucchi ha commentato: "È stata una bella prestazione - riporta arezzo24.net -, abbiamo approcciato bene la gara e fatto molto bene. Non era semplice sbloccarla perché il Pineto è una squadra forte, giovane, frizzante, con ritmo e intensità. Ci ha messo in difficoltà, anche perché con Tisci stanno facendo cose importantissime. Sul 2-0 pensavamo di averla indirizzata, invece sono stati bravi loro, con un gesto tecnico straordinario, a riaprirla.

Poi nel recupero siamo stati bravi a chiuderla. Era una partita che ci serviva. Sono stati tutti bravi. In particolare Arena ha fatto un’ottima prova. Come altri, è un giocatore che deve farsi trovare pronto. In alcuni momenti qualcuno è stato penalizzato dalle mie scelte, avrei voluto far entrare più giocatori ma i cambi sono cinque. Ale ha aspettato e si è fatto trovare pronto quando c’era bisogno, come già domenica scorsa. Bene Pattarello, tornato dopo la squalifica con gol e assist. Bene Tavernelli, bene Varela la scorsa settimana. È un gruppo che sta rispondendo, siamo contenti e motivati.

Lo sguardo è già rivolto all’ultima giornata, decisiva per il verdetto finale: Arezzo in casa con la Torres a caccia di punti salvezza, Ascoli a Campobasso già certo della quarta piazza. Ci dispiace che la Torres non abbia ancora raggiunto la matematica salvezza, perché sarà un avversario ostico. Il Campobasso, invece, è già matematicamente quarto e potrebbe giocare più tranquillo. Ma questo campionato ci mette sempre alla prova, troviamo sempre difficoltà. Voglio essere coerente con quello che ho sempre detto: dobbiamo pensare a noi, a fare la nostra partita. Dobbiamo scendere in campo per vincere, a prescindere da tutto e da tutti".