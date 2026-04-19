Allo Zini vince la noia: nessun tiro in porta tra Cremonese e Torino nei primi 45'
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Termina 0-0 il primo tempo del lunch match della 33^ giornata in corso allo Zini tra la Cremonese ed il Torino. 0.06 xG quelli creati dalla formazione di Marco Giampaolo, 0 xG quelli invece creati da quella di Roberto D'Aversa. Basterebbe questo dato probabilmente per descrivere una prima frazione dove di fatto non è successo praticamente niente.
Ritmi molto blandi, sia da una parte che dall'altra e neanche un tiro in porta. Negli ultimi cinque minuti alzano un po' il pressing i padroni di casa, che arrivano alla conclusione che termina altissima con Bonazzoli. Pochi minuti dopo ci provano direttamente su punizione ancora con un tiro dalla distanza di Bonazzoli che finisce comodamente tra le mani di Paleari.
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