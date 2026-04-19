L'Inter è in fuga, la Juventus vuole provarla. La classifica aggiornata di Serie A e le probabili formazioni

Metà della 33^ giornata di Serie A è andata in archivio. Ed in attesa delle gare di oggi e del posticipo di lunedì, sono già arrivate indicazioni importanti. L'Inter è volata a +12, oramai per lo Scudetto è solo questione di capire quando. Roma e Atalanta frenano, dopo il Como, nella corsa Champions regalando una clamorosa occasione alla Juventus che oggi affronterà il Bologna.

La classifica aggiornata di Serie A:

Inter 78 (33)

Napoli 66 (33)

Milan 63 (32)

Juventus 60 (32)

Como 58 (33)

Roma 58 (33)

Atalanta 54 (33)

Bologna 48 (32)

Lazio 47 (33)

Sassuolo 45 (33)

Udinese 43 (33)

Torino 39 (32)

Parma 39 (33)

Genoa 36 (32)

Fiorentina 35 (32)

Cagliari 33 (33)

Cremonese 27 (32)

Lecce 27 (32)

Verona 18 (32)

Pisa 18 (32)

Le partite della 33^ giornata di Serie A

Sassuolo-Como 2-1

Inter-Cagliari 3-0

Udinese-Parma 0-1

Napoli-Lazio 0-2

Roma-Atalanta 1-1

Domenica 19 aprile

Cremonese-Torino

Verona-Milan

Pisa-Genoa

Juventus-Bologna

Lunedì 20 aprile

Lecce-Fiorentina

Le probabili formazioni

CREMONESE-TORINO - Domenica 19 aprile, ore 12.30

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte; Bonazzoli, Okereke. Allenatore: Giampaolo.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: D’Aversa.

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HELLAS VERONA-MILAN - Domenica 19 aprile, ore 15

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Suslov, Orban. Allenatore: Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.

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PISA-GENOA - Domenica 19 aprile, ore 18

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt. Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Masini, Amorim, Martin; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi.

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JUVENTUS-BOLOGNA - Domenica 19 aprile, ore 20.45

JUVENTUS (4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.

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LECCE-FIORENTINA - Lunedì 20 aprile, ore 20.45

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Solomon, Fabbian, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.