Ascoli, Tomei: "Sappiamo che dobbiamo spingere fino alla fine e vedere cosa succede"

Dopo il successo contro il Guidonia Montecelio, il tecnico dell'Ascoli Francesco Tomei ha commentato: "Sappiamo che dobbiamo spingere fino alla fine e vedere cosa succede. Detto questo, sono molto contento dei miei ragazzi, che oggi hanno dimostrato di avere un grande cuore, il Guidonia ha disputato un’ottima partita, una squadra leggera mentalmente, ma con molta energia, potevamo segnare sia nel primo che nel secondo tempo. E’ stata una partita vera, complimenti al Guidonia, squadra allenata bene che può sempre metterti in difficoltà.

I ragazzi anche stasera hanno dimostrato d’essere una grande squadra. Negli ultimi 90’ ci si giocherà il campionato e… vinca il migliore. Nicoletti? Ha avuto crampi, a Forlì ha preso una botta al ginocchio, quindi si è allenato poco in settimana. Il nostro pubblico è stato meraviglioso, complimenti a loro, spero di regalar loro una gioia”.