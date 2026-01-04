Cremonese, Nicola toglie Bondo dopo meno di mezz'ora: il francese esce molto arrabbiato
TUTTO mercato WEB
Davide Nicola correi ai ripari: la Fiorentina fa la partita e il tecnico della Cremonese fa una scelta forte. Fuori Bondo, ammonito, e dentro Grassi. Il centrocampista francese è uscito molto contrariato e ha preso immediatamente la via degli spogliatoi.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia