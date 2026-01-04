Cremonese, Nicola toglie Bondo dopo meno di mezz'ora: il francese esce molto arrabbiato

Davide Nicola correi ai ripari: la Fiorentina fa la partita e il tecnico della Cremonese fa una scelta forte. Fuori Bondo, ammonito, e dentro Grassi. Il centrocampista francese è uscito molto contrariato e ha preso immediatamente la via degli spogliatoi.