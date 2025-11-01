Cremonese-Juventus, i 21 convocati di Nicola: torna a disposizione Valoti, out Sanabria
Ecco i convocati dal mister Davide Nicola per Cremonese-Juventus, sfida valida per la 10ª giornata di Serie A Enilive 2025/26 in programma sabato 1° novembre alle 20.45 allo stadio “Zini”.
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
DIFENSORI
6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino
CENTROCAMPISTI
4 Barbieri, 8 Valoti, 19 Sarmiento, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 32 Payero, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze
ATTACCANTI
10 Vardy, 11 Johnsen, 20 Vazquez, 90 Bonazzoli
