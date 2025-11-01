All’esordio da juventino Spalletti può fare 500. E contro Nicola e la Cremonese…

Luciano Spalletti riprenderà dalla Juventus e da 559 panchine nel massimo campionato italiano (288V – 132X – 139P per 420 match a punti) fra Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Roma, Inter e Napoli. Ritorna, soprattutto, dopo la parentesi da CT della Nazionale italiana. L’ultima volta che salì al timone di comando di un club di Serie A col campionato già avviato fu nel 2015-2016 quando in 19 giornate con la Roma colse 14 vittorie, 4 segni X, 1 sconfitta. Da chi subì quel KO? Dalla sua nuova squadra, la Juventus.

Avversari nella prima di Spalletti in bianconero saranno Davide Nicola e la Cremonese.

Il collega di Luserna San Giovanni il mister di Certaldo l’ha già sfidato per 5 volte, raccogliendo soltanto vittorie. Un po’ peggio ha fatto contro i Violini: 3 successi e 1 pareggio (nella cadetteria 1996-1997, 0-0 allenando l’Empoli).

C’è uno zero anche nelle statistiche degli incroci fra Nicola e la Vecchia Signora. Riguarda le affermazioni, per il resto ecco 4 pareggi e 9 battute d’arresto.

Attenzione: sommando vittorie e pareggi ottenuti in tutti i campionati professionistici, A, B e C, spareggi compresi da Luciano Spalletti raggiunge quota 499. Insomma, esordire con un 500…

TUTTI I PRECEDENTI FRA NICOLA E SPALLETTI IN CAMPIONATO

0 vittorie Nicola

0 pareggi

5 vittoria Spalletti

0 gol fatti squadre di Nicola

11 gol fatti squadre di Spalletti

TUTTI I PRECEDENTI FRA NICOLA E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

0 vittorie Nicola

4 pareggi

9 vittorie Juventus

8 gol fatti dalle squadre di Nicola

29 gol fatti dalla Juventus

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E LA CREMONESE IN CAMPIONATO

3 vittorie Spalletti

1 pareggio

0 vittorie Cremonese

8 gol fatti dalle squadre di Spalletti

1 gol fatto dalla Cremonese