Lampo di Zaniolo, Atalanta grigia: l'Udinese vede l'Europa, nerazzurri battuti per 1-0

L'Udinese vince e sogna, per l'Atalanta inizia a farsi largo la parola crisi. Può essere riassunta così la sfida tra bianconeri e nerazzurri, che apre la 10^ giornata di Serie A. Un match che avrebbe dovuto ridare convinzione alla compagine bergamasca e invece proietta i friulani in una zona di classifica non frequentata spesso negli ultimi anni.

Zaniolo fa volare i friulani

Osservando i primi 45 minuti, vengono in mente le dichiarazioni di Carnesecchi dopo la sfida pareggiata 1-1 due turni fa contro la Cremonese: "Dobbiamo alzare i giri e darci una svegliata". Parole che sanno quasi di frecciata a Juric, come a dire che il ritmo dell'Atalanta attuale non è più quello della versione allenata negli anni scorsi da Gasperini. Anche contro l'Udinese, almeno per il momento, i nerazzurri confermano questo difetto e cioè di non riuscire a giocare a ritmo alto patendo invece l'aggressività dell'Udinese. Friulani più pericolosi fin dai primi minuti e capaci di concretizzare la loro superiorità a 5 minuti dall'intervallo: Ekkelenkamp sulla sinistra serve in verticale Kamara, palla a centro area per Zaniolo che fulmina Carnesecchi con una conclusione di prima intenzione che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Bianconeri addirittura vicini al raddoppio poco dopo, ma il portiere atalantino stavolta ci mette una pezza sul tentativo di Karlstrom. Scampato il pericolo per la Dea, sotto 1-0 all'intervallo.

I cambi non aiutano Juric

Dopo un primo tempo del genere, ci si attende un'immediata rivoluzione da parte di Juric che invece concede un'ulteriore possibilità ai suoi. Le cose però non cambiano e, dopo un'ora di gioco, Lookman e Krstovic cercando di dare nuova verve all'attacco atalantino entrando al posto di Scamacca e Sulemana. La Dea si fa vedere un po' di più in avanti, ma lo fa in modo impreciso e prevedibile. L'Udinese, dal canto suo, si difende con ordine provando poi in qualche occasione a ripartire. Neanche De Ketelaere e Bellanova, entrati nel finale, riescono a dare la svolta sperata: al fischio finale, la squadra di Runjaic può dunque festeggiare per questo successo risicato nel punteggio ma ampiamente meritato per quanto visto sul campo.

