Cremonese-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte conferma gli uomini di Supercoppa

Sono state ufficializzate le formazioni di Cremonese-Napoli, gara in programma alle 15 e valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Antonio Conte non cambia: confermato in blocco l’undici che ha vinto la finale di Supercoppa. Tra i pali spazio a Milinkovic-Savic. Davanti a lui il terzetto difensivo è composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus, ancora preferito a Buongiorno. Sugli esterni di centrocampo confermati Politano a destra e Spinazzola a sinistra. In mezzo al campo restano intoccabili Lobotka e McTominay, perno dell’equilibrio azzurro. In attacco Hojlund sarà il riferimento centrale, supportato da Neres e da Elmas, che vince il ballottaggio con Lang.

In casa Cremonese Davide Nicola sceglie il 3-5-2 con Terracciano, Baschirotto e Bianchetti in difesa. Sulle corsie Barbieri e Pezzella, mentre in mezzo spazio a Zerbin insieme a Grassi e Payero. In attacco la coppia Sanabria-Vardy. Di seguito le formazioni ufficiali.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Grassi, Payero, Pezzella; Sanabria, Vardy

Allenatore: Davide Nicola

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas

Allenatore: Antonio Conte