Il Nottingham Forest di Lucca ha scelto: Vitor Pereira ha firmato, è lui il 4° allenatore

Esonerato Sean Dyche, il Nottingham Forest di Lorenzo Lucca ha scelto il nuovo allenatore cui sarà affidato il compito di cercare una svolta in una stagione decisamente tribolata. Come riporta la BBC infatti Vitor Pereira ha firmato il contratto che lo legherà al club fino al termine dell'attuale annata, come tecnico ad interim.

Si tratta del quarto allenatore in pochi mesi dopo la cacciata di Ange Postecoglou e Nuno Espirito Santo, oltre allo stesso Dyche. È solo una questione di tempo per l'annuncio ufficiale dunque, sono stati limati gli ultimi accordi legati al contratto.

Il tecnico portoghese aveva ottenuto la salvezza con i Wolves nella scorsa stagione, dopo essere stato nominato nel dicembre 2024, per essere poi mandato via in seguito a un pessimo avvio in questa Premier League. Il Forest ha ora a disposizione una pausa di 7 giorni prima del prossimo impegno cruciale per la stagione, ossia lo spareggio di Europa League contro il Fenerbahce giovedì prossimo. Il club era intenzionato a muoversi rapidamente per trovare un sostituto prima della gara d'andata in Turchia, per anticipare i tempi del periodo intriso di match complicati tra Liverpool, Brighton e Manchester City in campionato. Lì dove attualmente i Tricky Trees vantano solo tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione.