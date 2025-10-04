TMW Silooy (Ajax) su Lang: "Conte non lo sfrutta bene. Koopmeiners? Alla Juve c'è pressione"

L'ex difensore dell'Ajax Sonny Silooy, oggi tecnico in seconda della formazione femminile dei Lancieri, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche di alcuni connazionali olandesi che militano in Serie A, come Noa Lang e Teun Koopmeiners.

Il Napoli ha Beukema e Lang: pensi avranno successo in azzurro?

"Sam è un bravissimo difensore, ha giocato bene in tutte le squadre in cui è stato, per questo si è meritato il Napoli. Lang è una persona speciale, era qui all'Ajax. A volte è speciale nel senso positivo, altre in negativo: questo dipende molto da come viene gestito dall'allenatore. Se l'allenatore lo rende felice, allora può fare belle cose. Non so se ora lo sia, ma il mister è Conte e lui sa cosa serve per vincere al Napoli".

Di certo Conte non gioca con un modulo che lo favorisce.

"Certamente anche questo è un aspetto da considerare, lui gioca con il 3-5-2 e Lang è uno che si esprime bene nel 4-3-3. In questo modo uno come Lang, un'ala pura, è depotenziato, non può esprimersi al meglio".

E su Koopmeiners che ne pensa?

"Qui parliamo di un aspetto diverso: giocare all'Atalanta, anche se ha raggiunto risultati importanti, non è come alla Juventus. Parlo di pressione ed aspettative. All'AZ Alkmaar ed all'Atalanta uno come lui era un giocatore chiave, alla Juventus invece ci sono sempre altri giocatori altrettanto bravi pronti a fargli concorrenza. Parliamo di un club di alto livello, penso che le difficoltà nascano da questo aspetto".