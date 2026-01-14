TMW Cremonese, Okereke in uscita. Può tornare in Turchia ma occhio alla Spagna: i dettagli

Il futuro di David Okereke sarà lontano dalla Cremonese. Finito ai margini della rosa ormai dall'inizio di questa stagione, dopo un mercato estivo nel quale non ha trovato l'accordo con nessun altro club, anche se i grigiorossi lo avrebbero voluto cedere, adesso è arrivato il momento dell'addio e l'attaccante ha ricevuto già diversi interessamenti.

Okereke ha il contratto in scadenza a giugno 2026 ed è reduce da 9 goal e 3 assist dell’ultima stagione al Gaziantep in Super Lig turca. Come detto nelle prossime settimane lascerà Cremona e secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW potrebbe tornare proprio in Turchia, con lo stesso Gaziantespor che sembra essere in pole per il suo acquisto. L'attaccante piace però anche in Spagna e nei prossimi giorni cercherà un accordo con un nuovo club.