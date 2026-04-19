Cremonese, pari con qualche rimpianto: contro il Torino ci prova ma alla fine è 0-0 allo Zini

Nessuna rete nel lunch match di giornata tra Cremonese e Torino. Lo 0-0 lascia qualche rimpianto per la formazione di casa che nella ripresa ci prova più volte a trovare il gol senza successo. Un pareggio che permette comunque agli uomini di Giampaolo di staccare il Lecce al terzultimo posto e portarsi a 28 punti, Torino che invece sale a quota 40.

Dopo un primo tempo in cui non succede letteralmente niente, concluso con zero tiri in porta da una parte e dall'altra e con un dato sugli xG pari a 0.06 per gli uomini di Giampaolo e 0 per quelli di D'Aversa, rientrano con i più coraggio in campo nella ripresa i padroni di casa.

Bonazzoli ci prova per due volte in 5 minuti: al 52' tentativo in acrobazia su un traversone di Pezzella che finisce abbondantemente sopra la traversa, al 57' è di nuovo l'attaccante numero 90 a rendersi pericoloso con un sinistro a giro dal limite che trova la miracolosa respinta di Paleari con la mano di richiamo che devia in corner. Al 62' gol annullato alla Cremonese dopo un autogol di Saul Coco sul quale in precedenza vi era stata un fallo di Baschirotto su Paleari. Al 73' ancora Cremonese pericolosissima con un pallone teso messo nel mezzo da Okereke al termine di una discesa sulla destra che trova la respinta provvidenziale di Pedersen prima che Sanabria potesse spingere in porta per il più facile dei tap-in. L'ultima occasione, in pieno recupero, ce l'ha il Torino al termine di un contropiede portato da Kulenovic che arriva al tiro - il primo in porta per i granata - ma trova la buona respinta di Audero.