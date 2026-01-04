Live TMW Cremonese, Terracciano: "Ci è mancato un po' quell'atteggiamento che è il 'nostro pane'"

Il difensore della Cremonese Filippo Terracciano parla in conferenza stampa al termine della sfida contro la Fiorentina, gara persa per 1-0. Segui la diretta live su TuttoMercatoWeb.

Cosa è mancato nel finale e come giudica la partita?

"Potevamo avere un approccio diverso. E' stata forse la prima partita in stagione in cui ci è mancato un po' di quell'atteggiamento che è il nostro pane. Nel finale è mancata percezione del pericolo e attenzione".

La Cremonese ha subito molto la Fiorentina

"La questione dei tiri in porta ce la portiamo aventi da tutta la stagione e sappiamo che è un aspetto da migliorare. Dobbiamo alzare il numero delle conclusioni ma sono convinto che con la crescita che stiamo avendo miglioreremo anche questo aspetto".