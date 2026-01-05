Terracciano è sbocciato a Cremona: "Al Milan finestra che mi ha insegnato tantissimo"

Filippo Terracciano, laterale classe 2003 arrivato in estate in prestito dal Milan, si è imposto fin da subito nelle gerarchie della Cremonese. Mister Davide Nicola gli ha consegnato immediatamente fiducia e responsabilità, trasformandolo in un punto fermo della squadra e schierandolo con continuità come braccetto nella difesa a tre. Una scelta ripagata dalle prestazioni del giovane calciatore, capace di incidere anche in zona gol.

Al termine della sconfitta beffarda contro la Fiorentina, arrivata all’ultimo istante, Terracciano ha parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi sul suo percorso di crescita e ringraziando anche il Diavolo: "Devo ringraziare tanto la Cremonese per la fiducia che mi ha dato fin da subito. Col mister e lo staff lavoriamo tanto, anche a livello individuale. Al Milan è stata una finestra che mi ha insegnato tantissimo, a livello umano e anche tecnico-tattico. Sono in un percorso di crescita e non ho la minima intenzione di fermarmi. Solo così posso raggiungere i risultati che voglio".