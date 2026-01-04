Cremonese, Terracciano: "E' stata una battaglia. Sto crescendo e non voglio fermarmi"

Il difensore della Cremonese Filippo Terracciano ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta esterna per 1-0 sul campo della Fiorentina nella gara valevole per la 18^ giornata di Serie A.

Si poteva gestire meglio il finale?

"Non è solo un episodio, diversi gol sono stati da cross. Possiamo lavorare meglio su questi attacchi laterali, non credo a fortuna e sfortuna. Oggi potevamo mettere un atteggiamento migliore in tutta la gara".

Cosa vi manca a livello offensivo?

"Oggi c'era da tenere in considerazione il fattore vento, che ha abbassato in generale il livello della partita. Per tutte e due le squadre non era facile giocare. E' stata un po' una battaglia, oggi non è la partita migliore da analizzare dal punto di vista tattico. Stiamo crescendo, non mi soffermerei troppo sulla gara di oggi".

Quanto è importante il percorso extra per migliorare?

"Devo ringraziare tanto la Cremonese per la fiducia che mi ha dato fin da subito. Col mister e lo staff lavoriamo tanto, anche a livello individuale. Al Milan è stata una finestra che mi ha insegnato tantissimo, a livello umano e anche tecnico-tattico. Sono in un percorso di crescita e non ho la minima intenzione di fermarmi: solo così posso raggiungere i risultati che voglio".