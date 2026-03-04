Ancora sei reti: Guessand si gioca il futuro al Crystal Palace a suon di gol

Ancora sei reti. L’attaccante Evann Guessand in questo finale di campionato ha un obiettivo chiaro in testa: segnare sei gol per assicurarsi un futuro al Crystal Palace, club dove è sbarcato a gennaio in prestito dall’Aston Villa.

Come riferisce Sky Sports al momento del trasferimento a titolo temporaneo le due società si sono accordate per un obbligo di riscatto da 28 milioni di sterline condizionato ad alcune condizioni. Una di queste è che il calciatore classe 2001 segnasse almeno otto reti da gennaio fino al termine della stagione. Il franco-ivoriano finora ha messo a segno due gol, e un assist, fra cui quello che è servito per battere il Wolverhampton e nei prossimi mesi proverà a incrementare questo bottino per rendere definitivo il passaggio di maglia.

Il Crystal Palace potrà comunque riscattare il giocatore comunque, ma versando una cifra appena più alta all’Aston Villa (28,5 milioni di sterline) e probabilmente lo farà visto che con l’attaccante è stato già concordato un contratto per le prossime quattro stagioni.