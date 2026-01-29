Non solo Strand Larsen, il Crystal Palace ha l'accordo per Guessand. E Mateta?

Dopo appena sei mesi l’esperienza di Evann Guessand con l’Aston Villa sarebbe già ai titoli di coda nonostante i 30 milioni di euro investiti la scorsa estate per prelevarlo dal Nizza. L’attaccante con la maglia degli inglesi ha segnato solo due reti, entrambe in Europa League, in 21 presenze, ma nonostante questo sarebbe finito nel mirino di quel Crystal Palace che è molto attivo sia in entrata sia in uscita.

Secondo quanto riferito da Footmercato i due club avrebbero trovato un accordo di massima per il classe 2001 sulla base di un prestito con opzione d’acquisto. Nei giorni scorsi era emersa la possibilità che Guessand arrivasse al Crystal Palace in un’operazione che avrebbe portato Jean-Philippe Mateta, obiettivo di mercato della Juventus, al club di Birmingham, ma questa ipotesi sembra ora essere venuta meno.

Come emerso in mattinata le Aquile stanno lavorando anche per un altro attaccante come Jorgen Strand Larsen del Wolverhampton (per il quale è pronta un'offerta da 50 milioni di sterline) e sarebbe difficile pensare che un doppio arrivo nel reparto offensivo non sia un segnale della partenza dell'attaccante francese Mateta anche se dall'Inghilterra arrivano indicazioni opposte con il classe '97 che potrebbe comunque restare in rossoblù.