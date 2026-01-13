Cuesta elogia Conte: "È un riferimento assoluto. Non posso che apprezzare il suo lavoro"

Napoli-Parma domani aprirà il programma dei quattro recuperi delle partite rinviate a dicembre per la Supercoppa Italiana. Così, dopo la vittoria sul campo del Lecce, per i ducali arriva un'altra trasferta nel giro di pochi giorni. "Come si va a caccia di punti domani? Noi speriamo di essere una squadra compatta, che sa capire i momenti. Sappiamo che sono una squadra forte, soprattutto quando sono vicini all'area avversaria", ha detto lo stesso tecnico del Parma - Carlos Cuesta - nella conferenza stampa di vigilia: "Hanno tanta capacità sia in palle inattive sia nello spazio. Non sono io quello che deve spiegare in dettaglio cos'è il Napoli. Sappiamo però che ci sono spazi e opportunità, dove possiamo portare la partita dove vogliamo".

Ma l'assenza di Conte influirà (l'allenatore è stato squalificato 2 turni dal Giudice Sportivo)? "Non lo so, non posso rispondere. Non posso quantificarlo, non so quanto influenza la sua squadra", la risposta di Cuesta che poi si è ulteriormente soffermato sulla figura del "collega" allenatore: "È un riferimento assoluto. Ha vinto cinque scudetti, una Premier League, l'ho anche affrontato in Inghilterra e ho visto quanto è stato veloce il suo adattamento al Tottenham, quanto la squadra si è adattata velocemente a lui, con dei principi chiarissimi"

E ancora, su Conte: "Un allenatore che ha vinto così tanto, in diversi club e in paesi diversi è ovviamente un riferimento assoluto: è un vincente e da loro si può sempre imparare tanto. Non posso che apprezzare il suo lavoro", ha concluso Cuesta.