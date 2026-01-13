La sfuriata con l'Inter costa cara: per Conte 2 giornate di squalifica e 15 mila euro di multa
Il Giudice Sportivo ha comunicato le proprie decisioni in seguito alla 20^ giornata di Serie A. L'attesa era tutta per la squalifica di Antonio Conte dopo l'espulsione nella sfida pareggiata dal suo Napoli per 2-2 con l'Inter. Queste le decisioni del Giudice Sportivo:
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €15.000,00
- CONTE Antonio (Napoli): per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMONIZIONE
NICOLA Davide (Cremonese): ammonizione (Prima sanzione); per avere, al 27° del primo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, contestato platealmente la decisione arbitrale.
VANOLI Paolo (Fiorentina): ammonizione (Seconda sanzione); per avere, al 47° del primo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, reiterato le proteste in maniera veemente.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARIDI Gaetano (Pisa): per avere, al 52° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria.
DAINELLI Dario (Pisa): per avere, al 35° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, rivolto una critica irrispettosa all'operato arbitrale.
MAŁECKI Przemysław Pawel (Udinese): per avere, al 52° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria.
