TMW Radio Cugini: "Non discuto il lavoro di Gasperini alla Roma, ma alcune situazioni..."

Il giornalista Mimmo Cugini è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. Queste le sue parole:

Paratici sarà operativo nella Fiorentina dal 2 Febbraio. Che ne pensi?

"È una data abbastanza anomala, visto che il mercato chiude il 2 Febbraio. È comunque un ritorno importante di un dirigente che in Italia, al di là di qualche polemica, ha fatto molto bene. In casa Fiorentina dopo la scomparsa di Joe Barone serviva una figura forte e la scelta è ricaduta su di lui. La squadra comunque per valori non può rimanere in zona retrocessione e penso che, grazie a qualche acquisto, la seconda parte della stagione possa essere un po' più tranquilla rispetto alla prima".

Che ne pensi delle lamentele di Gasperini in conferenza stampa?

"Purtroppo le lamentele degli allenatori nei confronti dei club continuano ad ogni conferenza stampa. Non metto in discussione il lavoro di Gasperini, ma alcune situazioni vanno gestite internamente, perché non si può continuare così. Credo che all'inizio di stagione si siano parlati tutti insieme per stilare un progetto, ma nel mercato di oggi non tutti i colpi sono facili da concretizzare. Ad ogni modo all'estero il Chelsea ha avuto delle discussioni con Maresca e ha terminato il rapporto e lo stesso hanno fatto il Real Madrid con Xabi Alonso, così come il Manchester United con Amorim. Mi sembra che i grandi club all'estero abbiano meno pazienza rispetto ai nostri. Personalmente apprezzo di più il lavoro di Allgeri al Milan con pochissimi giocatori a disposizione".

L'assenza di Calhanoglu quanto può pesare nell'Inter?

"Lo sostituirà Zielinski, che èstato gia utilizzato in quel ruolo in altre circostanze. È chiaro che adesso le partite sono sempre piu fitte, quindi l'assenza peserà, non tanto per stasera, quanto per le rotazioni. Sul mercato non so cosa verrà fatto, anche perché Frattesi rimane sì in uscita, ma non mi pare ci sia una corsa per acquistarlo. I problemi sono anche sulla fascia destra, ma mi sembra che non ci siano né le volontà né le possibilità di investire".

Che commento fai sulla reazione di Conte dopo il rigore assegnato all'Inter?

"Preferisco dire poco, perché è stato superato il limite. Ciò che mi dispiace è che questi suoi comportamenti sminuiscono anche il suo valore come allenatore. Quella reazione poteva evitarsela".