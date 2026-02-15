Inter, Chivu ammette dopo la Juve: "Ci sono pesati gli ultimi scontri diretti. Ma è lunga..."

Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter TV per commentare il grande successo sulla Juventus (3-2) dopo un Derby d'Italia dispendioso e una girandola di emozioni che però ha tolto un peso ai giocatori riguardo al tabù degli scontri diretti. Sancendo anche il +8 sul Milan secondo: "Noi potevamo fare meglio, ci sono pesati gli ultimi anni di scontri diretti. L'importante è averla portata a casa", ha analizzato il tecnico romeno in prima battuta.

Un pizzico di fortuna serve, ma la partita è stata impostata dall'Inter anche prima della superiorità numerica: "Abbiamo cercato di fare anche andando in difficoltà. Siamo stati ingenui nel farci pareggiare. Ma l'abbiamo portata a casa", il parere di Chivu.

E se questa vittoria sia una tappa importante per il loro cammino: "Il campionato è ancora lungo, spero ci dia serenità questa partita, che ci permetta di lavorare meglio e ci dia un finale di stagione competitivo".