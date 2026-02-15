Live TMW Inter, Chivu: "Il rosso? Tocco leggero, oggi ci è andata bene. Abbiamo messo cuore"

L'Inter vince un derby d'Italia avvelenato e si lancia sempre di più in vetta alla classifica. A San Siro finisce 3-2 con il gol di Zielsinki nel recupero. L'allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu interviene in conferenza stampa per commentare la gara dello stadio Giuseppe Meazza.

Alla luce del risultato questa vittoria permette di affrontare gli altri big match in maniera più rilassata?

"Oggi l'Inter ha messo cuore e determinazione ed è l'unica nota positiva. Siamo stati un po' ingenui sul 2-1 ma a volte ti metti in condizioni non favorevoli. Spero che questa vittoria ci dia qualcosa di importante dal punto di vista della fiducia".

Un giudizio sui cambi? Come mai non riuscivate a sfondare?

"C'è stato blocco mentale e manovra lenta, volevo più qualità a destra con un giocatore più fresco che aveva più energie di Luis. La volevo portare a casa. Quando entra un ragazzino che ti dà tanto e ti fa il gol. Mi arrabbio per la gestione dei minuti finali, mi è venuta in mente la gestione dell'anno scorso contro la Lazio quando non c'ero. Mi aspettavo una vittoria del genere contro il Napoli e oggi ci è andata bene".

Un giudizio sull'episodio?

"Per me è un episodio dubbio, io ai miei giocatori ho insegnato qualcosa di diverso. Mi riferisco ad Ale contro il Liverpool quando gli ho detto di non dire di fare determinate cose. Per me è un tocco leggero di un giocatore di un certo spessore, meglio levarsi le mani per non mettere l'arbitro in condizione di prendere certe decisioni".