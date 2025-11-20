TMW Cuore rossoblù Masini: "Genoa la scelta giusta. Sogno ancora la traversa con la Juve"

Un cuore rossoblù nel cuore del centrocampo. Patrizio Masini ha coronato il suo sogno: giocare in Serie A con la maglia della sua squadra nel cuore. Un percorso che nasce dal Pianazze, formazione spezzina, dove il ragazzo ha mosso i primi calci. Poi subito Genova nel destino. La città della Lanterna preferita ad altre che lo avevano cercato, una su tutte Firenze e la Fiorentina "ed è stata la scelta giusta" ha sottolineato il classe 2001 nel corso del festival Orientamenti 2025 a cui ieri mattina è intervenuto.

La gavetta e il debutto in Serie A

Un percorso in salita per via dell'infortunio ma che ha permesso al ragazzo di poter acquisire esperienza con la gavetta e tornare in rossoblù e debuttare alla fine nel massimo campionato. "Mentirei dicendo che nell’ultimo anno non mi sia cambiata la vita - ha proseguito il numero 73 rossoblù ai ragazzi delle scuole genovesi -. Chi fa una carriera in C hai sempre il pensiero di cosa fai dopo. Ce l’ho io ora, immagino chi gioca nelle categorie inferiori".

L'emozione di giocare a Marassi

E adesso la gioia di giocare nel suo stadio, davanti alla sua gente. Il suo popolo: "Ho avuto la fortuna di esordire lì col Bologna. Avevo un po’ il timore di giocare in casa, ma quando entri in campo pensi a dare il meglio. Io, da tifoso, ci tengo più di altri ma come ogni tifoso della squadra in cui gioca". E pazienza se il primo gol in casa ancora non è arrivato anche se "mi sono sognato due-tre volte la traversa con la Juve. Sto rosicando parecchio".

